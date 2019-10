Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) findet lobende Worte für seinen baden-württembergischen Amtskollegen Winfried Kretschmann (Grüne). "Ihm gelingt es besonders gut, nicht die Konfrontation mit anderen Parteien zu suchen, sondern die Stärken der Konkurrenz anzuerkennen", sagte Günther über Kretschmann dem "Mannheimer Morgen" (Mittwochausgabe).



Kretschmann habe daher besonders hohe Zustimmungswerte in der Bevölkerung, ist der CDU-Politiker überzeugt. "Und mit diesem Politikstil erreicht er Menschen, die normalerweise nicht die Grünen wählen würden. Er fährt da einen klugen Kurs, den die Menschen in Baden-Württemberg honorieren", sagte Günther weiter. Kretschmann zeichne seine Offenheit aus.



"Die Menschen schätzen es, wenn Politiker über ihre eigene Partei hinaus bereit sind, sich neuen Gedanken zu öffnen", so Günthers Urteil über den Grünen-Politiker.