Vor einigen Wochen haben wir in einer der Kolumnen die Aktivitäten einer gewissen Greta und deren Auswirkungen auf den Obst- und Gemüsemarkt betrachtet. Seither sind einige Wochen vergangen. Das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit nimmt seither auch in Mitteleuropa ordentlich an Fahrt auf. Hat man sich vor einigen Monaten noch ein wenig lustig gemacht über das Mädchen mit dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...