Die Menge der diese Saison exportierten Gurken belief sich auf 675,06 Millionen kg, 32 Millionen kg mehr als in der Vorsaison. Die Einnahmen betrugen 594,59 Millionen EUR im Vergleich zu 554,89 Millionen in der Vorsaison. Der durchschnittliche Preis ist 2,08% gestiegen. Allerdings war der Durchschnittspreis der niedrigste der letzten drei Saisons, so die Daten, die Hortoinfo von dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...