Im Leistungszentrum Bätterkinden (BE) hat die Geschäftseinheit fenaco Landesprodukte die bisher grösste Photovoltaikanlage der fenaco Genossenschaft in Betrieb genommen. Die moderne Anlage wurde in weniger als drei Monaten realisiert und erzeugt 1,2 GWh Strom pro Jahr, wovon 90 Prozent direkt am Standort zum Einsatz gelangen. Damit unterstreicht die fenaco ihr langfristiges...

Den vollständigen Artikel lesen ...