Mario Draghi wird auf dem Zentralbank-Chefsessel nächsten Monat von Christine Lagarde abgelöst.Athen - Der scheidende EZB-Chef Mario Draghi ruft die Euro-Staaten zu einer gemeinsamen Investitionsoffensive auf. Dies wäre der effektivste Weg, um die schwächelnde Konjunktur des Währungsraums wieder in Fahrt zu bringen, sagte Draghi am Dienstag in Athen. Auch öffentliche Investitionen auf nationaler Ebene wären eine Hilfe, ergänzte er. Die Euro-Finanzminister streben bisher allerdings...

