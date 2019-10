Der OPEC-Generalsekretär Mohammad Barkindo sagte in der letzten Stunde über Interfax, dass "wir alles tun werden, was notwendig ist, um das Marktgleichgewicht zu erhalten". Am Dienstag lud Barkindo alle 97 Ölförderländer ein, der Charta der Zusammenarbeit beizutreten. Er sagte, dass die "Charta" eine Plattform ist, um den Dialog zwischen den teilnehmenden ...

