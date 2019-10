Die Aktien aller drei Mobilfunkanbieter am deutschen Markt sind am Dienstag gefallen. Den geringsten Abschlag verzeichnete dabei noch Telefonica (O2), vom Tageshöchststand am Montag bei 7,04 auf noch 6,95 Euro zum Börsenschluss. Bei Vodafone ging es von 1,85 auf 1,77 Euro nach unten, die Deutsche Telekom gab von 15,47 auf 15,37 Euro nach. Der schwächelnde Gesamtmarkt ist für das Abrutschen der Telekommunikationstitel sicherlich eine Erklärung. Eine andere die aktuelle Entscheidung der Bundesnetzagentur, ... (Achim Graf)

