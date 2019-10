Würden die europäischen Unternehmen 30 Prozent ihres Strombedarfs aus erneuerbaren Quellen decken, entstünde eine Wertschöpfung von mehr als 750 Milliarden Euro. Zugleich würden mehr als 220.000 neue Arbeitsplätze geschaffen.Die RE-Source Platform - ein Zusammenschluss von Solarpower Europe, Windeurope sowie den Unternehmensinitiativen RE100 und World Business Council for Sustainable Development - sieht großes Potenzial für Power Purchase Agreements (PPA) in der Industrie. In den vergangenen fünf Jahren haben europäische Unternehmen solche Stromlieferverträge mit einem Volumen von 7,5 Gigawatt ...

