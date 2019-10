Der Batch beginnt am 21. Oktober 2019 und endet mit dem Demo Day am 9. April 2020.Zürich - "THE HOME OF FINTECH" öffnet seine Pforten für Batch V. Sechzehn vielversprechende Startups freuen sich darauf, das Programm "Prototype to Product" im Herzen von Zürich zu starten. Sie werden für die kommenden sechs Monate an der F10 teilnehmen und an massgeschneiderten Meisterkursen teilnehmen. Das F10-Team freut sich, sie zusammen mit den Corporate Members...

