Der EUR/USD bewegt sich nach unten und trifft bei 1,0940 auf eine Unterstützung - Dienstleistung PMIs der Eurozone, Eurozonen PPI und Einzelhandelsumsätze folgen - US ISM nicht-Produktion und Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter am Nachmittag - Der EUR/USD traf in der Mitte der 1,0900 auf einen starken Widerstand, während der Greenback ...

