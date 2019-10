FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- DEUTSCHE BANK CUTS TESCO PRICE TARGET TO 285 (295) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6750 (7100) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 780 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 5500 (5700) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS AG BARR PRICE TARGET TO 550 (570) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES NICHOLS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1730 PENCE - HSBC RAISES TESCO PRICE TARGET TO 250 (235) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 424 (444) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS DERWENT LONDON TARGET TO 2350 (2450) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 500 (525) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 35 (44) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 735 (785) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 79 (71) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1000) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 245 (215) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 225 (192) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 147 (142) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SPIRE HEALTH TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - TARGET 106 (98) PENCE - RBC RAISES CLINIGEN PRICE TARGET TO 1600 (1400) PENCE - 'TOP PICK' - UBS CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6600 (6500) PENCE - 'NEUTRAL'



