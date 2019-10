Demonstranten in Hongkong tragen Masken, um sich vor Tränengas zu schützen und sich unkenntlich zu machen.Hongkong - Nach einer Eskalation bei den Protesten in Hongkong plant die Regierung ein Vermummungsverbot. In einer höchst umstrittenen Verschärfung ihres Vorgehens gegen die Demonstrationen könnte Regierungschefin Carrie Lam dafür ein altes Notstandsgesetz aus der britischen Kolonialzeit bemühen, wie die Zeitung "South China Morning Post" und der Fernsehsender TVB berichteten.

