Der britische Oppositionsführer der Labour Partei, Jeremy Corbyn, sagte am Donnerstag, dass die Brexit-Vorschläge der Regierung in Brüssel und im Unterhaus abgelehnt werden, berichtete Reuters. "Diese Vorschläge würden zu einem noch schlechteren Deal führen, als ihn die ehemaligen Premierministerin May ausgehandelt hat", fügte Corbyn hinzu. "Kein Labour ...

