EUR/USD notiert im Bereich der 1,0960 - Greenback steht bei 99,00 unter Verkaufsdruck - US ISM nicht-Produktion folgt - Der EUR/USD bleibt am Donnerstag im Bereich der 1,0960, wo er in einer Range gehandelt wird. EUR/USD Fokus auf US Veröffentlichungen Das Paar hat den 10-Tage-SMA von 1,0960 fest im Blick, während die 1,0970/75 das Geschehen begrenzt. ...

