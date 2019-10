Die Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor wächst schwächer als erwartet - Der US-Dollar-Index verlor nach den enttäuschenden Daten an Boden - Das Institute for Supply Management (ISM) gab in in seinem neuesten Bericht bekannt, dass der Non-Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) im September auf 52,6 gefallen ist, gegenüber 56,4 im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...