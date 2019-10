Digitalisierung, Verkehr und Logistik sollen umfassend diskutiert werden. Also nicht nur aus rein technisch-ökologischen Gesichtspunkten, sondern auch gesellschaftlichkulturell und in Bezug auf die ökonomische Nachhaltigkeit.Das ist das Problem: Staustunden, Lärm und Abgase nehmen zu, Grünflächen verschwinden. Die Innenstädte sind verstopft. Lieferfahrzeuge bleiben stecken. Ladenlokale stehen leer, die Innenstädte veröden, immer mehr Produkte werden aus der ganzen Welt zu uns transportiert. Das ist der Hintergrund: 8 von 10 Schweizern leben dicht gedrängt in der Agglomeration und den Städten.

Den vollständigen Artikel lesen ...