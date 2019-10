Die kontinentaleuropäischen Börsen haben sich am Donnerstag vom jüngsten Kursrutsch leicht erholt.London - Die kontinentaleuropäischen Börsen haben sich am Donnerstag vom jüngsten Kursrutsch leicht erholt. Nach den angekündigten US-Strafzöllen gegen bestimmte europäische Produkte setzte sich am Markt die Meinung durch, dass die daraus resultierenden Belastungen begrenzt bleiben. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,12 Prozent bei 3417,37 Punkten. Der Cac 40 in Paris rückte um 0...

