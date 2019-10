Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hält die Abiturprüfungen in Deutschland für zu einfach. "Es ist niemandem geholfen, wenn es plötzlich nur noch Einsen gibt", sagte Amthor dem Nachrichtenmagazin Focus.



Er beklagte eine "Noteninflation" und warnte vor den negativen Folgen für die berufliche Bildung: "Wir helfen weder den Schulabgängern, noch den Universitäten und auch nicht den Firmen, die händeringend Lehrlinge suchen, wenn jeder meint, nach der Schule studieren zu müssen", so der CDU-Politiker weiter. Um die bundesweite Noteninflation einzudämmen, müsse es "mehr vergleichbare Standards" an den Schulen geben, verlangte Amthor.