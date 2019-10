Der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire will "weniger Wettbewerb" in Europa. "Wir sind daran gewöhnt, innerhalb der Euro-Zone zu konkurrieren. Aber wir sollten lernen, mehr zu kooperieren", sagte der Politiker der "Welt" (Freitagsausgabe).



"Europa braucht mehr Kooperation und weniger Wettbewerb." Le Maire weiter: "Mehr Wettbewerb statt Kooperation in Europa zu haben, ist der falsche Ansatz. Europa sollte besser den Wettbewerb mit dem Rest der Welt aufnehmen, nicht zwischen den Mitgliedsstaaten. Wir alle leiden darunter, insbesondere bei den neuen Technologien."