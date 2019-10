Am Freitag richtet sich der Blick am Devisenmarkt vor allem auf den amerikanischen Arbeitsmarkt.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitagvormittag kaum von der Stelle bewegt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0972 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Derweil hat der Franken gegenüber Euro und Franken leicht an Boden gewonnen. Mit 1,0952 Franken steht der Euro etwas tiefer als am Morgen. Der US-Dollar notiert bei Kursen von 0,9980 Franken ebenfalls etwas tiefer als...

