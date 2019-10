Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) rechnet nach der Ankündigung von US-Strafzöllen auf europäische Importprodukte mit einer Gegenreaktion der Europäischen Union. "Ich bedauere die Ankündigung der USA im WTO-Airbus-Fall Zölle erheben zu wollen", sagte Altmaier der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe).



Die USA schadeten sich damit am Ende selbst, "denn höhere Zölle gehen auch zu Lasten der US-Wirtschaft und der Verbraucherinnen und Verbraucher in den USA. Denn schon bald könnte die EU ebenfalls die Handhabe für Sanktionen haben", so der Wirtschaftsminister weiter. "Wir werden uns jetzt eng mit der Europäischen Kommission austauschen und gemeinsam das weitere Vorgehen abstimmen", sagte Altmaier der "Rheinischen Post".