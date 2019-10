Mit dem "Showcase" in Deutschland will der Energieversorger internationale Kunden für seine Komplettlösung werben. Prosumer und Verbraucher erhalten einen Bonus, wenn sie dabei helfen, das Netz auszubalancieren.20 Kilometer südlich von München hat Shine eine neue lokale Energie-Community ins Leben gerufen. Die Bürger der Gemeinde Brunnthal können künftig den vor Ort erzeugten Strom miteinander teilen. Es gehe darum, dass selbsterzeugter Überschussstrom an andere Mitglieder der Gemeinschaft geliefert wird oder auch bei eigenem Bedarf von diesen bezogen werden kann, teilte das zu Greencom Networks ...

