EUR/JPY schwankt um 117,20 zwischen Gewinn und Verlust - Stabile US Renditen unterstützen die JPY Seitwärtsbewegung - US Payrolls sollen im September bei 145K liegen - Der EUR/JPY ist auf der Suche nach einer Richtung, während er am Freitag vor den wichtigen US Wirtschaftsdaten im Bereich des Mehrwochentiefs um 117,20 gehandelt wird. EUR/JPY Fokus ...

