Die FDP fordert, das Klimapaket der Großen Koalition umzugestalten und dabei die Kfz-Steuer abzuschaffen. "Es muss Schluss sein mit dem bunten Mix aus Ökosteuern", sagte der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Samstagsausgaben).



"Was dem Klima wirklich helfen würde, wäre ein marktwirtschaftlicher Preis für CO2 als zentrales Steuerungsinstrument in allen Sektoren", so der FDP-Politiker weiter. Wenn Benzin und Diesel dem Prinzip des Emissionshandels unterlägen, könnte man im Gegenzug die Kfz-Steuer abschaffen. "Denn wer kaum Auto fährt, emittiert entsprechend auch weniger CO2 und sollte keine Steuer zahlen, nur weil er ein Auto besitzt", sagte Dürr den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland".