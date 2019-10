Der Kurs des Euro ist am Freitag zum Ende der Handelswoche leicht gestiegen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0983 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Freitag zum Ende der Handelswoche leicht gestiegen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0983 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Gegenüber dem Franken gab der Euro im Tagesverlauf dagegen nach. Mit 1,0918 kostete er am späten Nachmittag zwar beinahe gleich viel wie am Mittag, gegenüber dem Stand vom frühen Handel bei 1...

