SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil Landtagswahl hat sich zu den bevorstehenden Landtagswahl in Thüringen und den AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke geäußert. "Das ist jemand, der das Land spaltet, der hetzt, der auf dem Rücken von Minderheiten Politik macht. Man merkt, dass Björn Höcke das richtig genießt, wenn er gegen Minderheiten hetzt", sagte Klingbeil der Zeitung "Der Westen" am Freitag.



"Solche Rechtsextremen muss man auch Rechtsextreme nennen. Die müssen aus den Parlamenten rausgehalten werden. Mit solchen Leuten darf man nicht zusammenarbeiten. Deswegen kämpfen wir auch um die Stimmen der AfD-Wähler", fügte der SPD-Generalsekretär hinzu.



Mit Blick auf die Landtagswahl in Thüringen sprach Klingbeil über seine persönlichen Erfahrungen mit den Wählern vor Ort: "Als ich vor Ort war, haben manche Bürgerinnen und Bürger mir gesagt, dass sie bewusst AfD wählen, um der Politik einen Denkzettel zu verpassen." Der SPD-Politiker fügte hinzu: "Das kriegen wir nur weg, wenn wir uns um die Sorgen der Menschen kümmern: Da geht es um funktionierende Schulen, um heile Straßen, um Polizei auf der Straße."