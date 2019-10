In einem Interview mit CNBC am Freitag stellte Eric Rosengren, Präsident und CEO der Federal Reserve Bank of Boston, fest, dass die Vereinigten Staaten eine sehr niedrige Arbeitslosenquote haben. "Wir nähern uns der Art von Beschäftigungswachstum, die bei einer stabilen Wirtschaft zu erwarten ist", fügte Rosengren hinzu. "Wenn die Arbeitsmärkte angespannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...