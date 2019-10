In Essen sind am Sonntag zwei Menschen bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Gegen 17:15 Uhr hatten mehrere Zeugen einen lauten Knall und einen Brand im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.



Nach den ersten Löscharbeiten fanden die Rettungskräfte zwei tote Personen in der Wohnung. Nähere Angaben zur Identität der Personen sowie zur Brandursache liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor, so die Beamten weiter. Die Feuerwehr evakuierte mittels Drehleiter drei Personen aus dem Haus - sie sind unverletzt. Das Mehrfamilienhaus bleibt vorerst unbewohnbar, teilte die Polizei mit.