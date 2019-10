Mit Blick auf die zurückliegende Woche könnte als neue Überraschung nun Jinko Solar wieder in den Fokus geraten. Das Unternehmen konnte am Ende der Sitzungen einen Aufschlag von fast 4 % verbuchen. Damit wurde zugleich eine wichtige Marke zurückerobert. Auf kurzfristiger Basis hatte sich in Höhe von etwa 14,80 Euro eine Unterstützung gebildet, die im Wochenverlauf zunächst nicht hielt. Die Bedenken haben sich nunmehr verflüchtigt, da exakt diese Linie nun erobert wurde. 17 Euro möglich Die wirtschaftlichen ... (Frank Holbaum)

