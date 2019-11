Das EPC-Unternehmen X-Elio hat die hocheffizienten Solarmodule bei dem chinesischen Photovoltaik-Hersteller bestellt. Sie sollen in 12 Solarparks in Spanien und zwei Kraftwerken in Mexiko installiert werden.Jinko Solar hat sich einen weiteren Großauftrag gesichert. Es liefere insgesamt 950 Megawatt seiner monokristallinen Solarmodule "Cheetah" an X-Elio, teilte der chinesische Photovoltaik-Hersteller am Dienstag mit. Das EPC-Unternehmen werde die Solarmodule in 12 Projekten mit insgesamt 575 Megawatt Leistung in Spanien installieren. Die weiteren 375 Megawatt plane X-Elio in zwei Photovoltaik-Kraftwerken ...

