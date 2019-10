Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in der katarischen Hauptstadt Doha hat die deutsche Mittel- und Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen die vierte Medaille für Deutschland geholt - und zwar Bronze über 5.000 Meter. Die Zeit von Konstanze Klosterhalfen lag bei 14:28,43 Minuten.



Gold ging an Hellen Obiri aus Kenia mit einer Zeit von 14:26,72 Minuten. Silber holte Margaret Chelimo Kipkemboi mit einer Zeit von 14:27,49 Minuten. Sie stammt ebenfalls aus Kenia. Deutschland hat damit bisher insgesamt vier Medaillen in Doha gewonnen - einmal Gold und dreimal Bronze.