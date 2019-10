Was ist Trading, fragen sich vielleicht viele Leser, die nicht genau wissen, was traden ist. Trading ist das Handeln an der Börse mit einer Tradingstrategie. Vermeintlich erfolgreiche Börsenstrategien gibt es viele - doch wirklich erfolgreich ist man als Anleger mit einer Strategie nur dann, wenn sie den persönlichen Ansprüchen, Zielvorstellungen und dem eigenen Konzept entspricht. Nicht immer ist es für einen Trader einfach eine fertige Börsenstrategie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...