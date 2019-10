Der Leichtathlet Martin Lauer ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband unter Berufung auf engste Familienkreise mit.



"Mit Martin Lauer ist eine Leichtathletik-Legende von uns gegangen. Der Deutsche Leichtathletik-Verband verliert mit Martin Lauer einen großen und erfolgreichen Sportsmann, der bis zuletzt das Geschehen in der Leichtathletik verfolgt hat. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie", sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing am Sonntag. Martin Lauer wurde mit der Staffel im Jahre 1960 Olympiasieger über 4x100 Meter und war ehemaliger Weltrekordler über 110 Meter Hürden.