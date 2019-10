FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 2250 (2265) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1035 (945) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 210 (197) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED -0.11% TO 7148 (CLOSE: 7155.38) POINTS BY IG - HSBC CUTS CARNIVAL PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 3500 (5300) PENCE - HSBC INITIATES WH SMITH WITH 'BUY' - TARGET 2400 PENCE - JEFFERIES CUTS DECHRA PHARMACEUTICA TO 'HOLD' ('BUY') - TP 3090 (2805) PENCE - JPMORGAN RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2750 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 130 (160) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SHORE CAPITAL RAISES SAINSBURY(J) TO 'HOLD' ('SELL') - STIFEL INITIATES TRIFAST WITH 'HOLD' - TARGET 206 PENCE



