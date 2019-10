Der Schweizer Aktienmarkt profitiert zum Wochenstart von seinen defensiven Schwergewichten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt profitiert zum Wochenstart von seinen defensiven Schwergewichten. Sie verhelfen dem Leitindex SMI zu einem kleinen Plus. Ein Blick auf die übrigen Märkte zeigt, dass die Risikobereitschaft der Investoren dennoch eher gedämpft ist. So zieht der Franken zu Euro und Dollar an und auch am Anleihenmarkt geht es für den richtungsweisenden Conf Future aufwärts.

