Die Lage an den US-Börsen hat sich nach den jüngsten Kurskapriolen am Montag wieder etwas beruhigt.New York - Die Lage an den US-Börsen hat sich nach den jüngsten Kurskapriolen am Montag wieder etwas beruhigt. Der Dow Jones Industrial verlor rund eine Stunde nach Handelsbeginn 0,30 Prozent auf 26 493,48 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,22 Prozent auf 2945,41 Punkte nach unten, und der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,08 Prozent auf 7747,92 Zähler.

Den vollständigen Artikel lesen ...