Das israelische Photovoltaik-Unternehmen hatte bereits vor gut einem Jahr in Deutschland ähnliche Klagen gegen den chinesischen Konkurrenten und dessen deutschen Vertriebspartner Wattkraft Solar eingereicht. In dem Streit geht es um die HD-Wave-Wechselrichtertechnologie, auf die Solaredge ein Patent hat. Huawei erklärte pv magazine, dass er bereits im Mai drei Patentklage in China gegen Solaredge eingereicht hat.Solaredge Technologies, Inc. hat vor den Landgerichten Jinan und Shenzhen in China drei weitere Klagen wegen Patentverletzung gegen seinen Wettbewerber Huawei eingereicht. Der israelische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...