Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einem verhaltenen Start im Verlauf zunehmend Fahrt aufgenommen und deutlich höher geschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einem verhaltenen Start im Verlauf zunehmend Fahrt aufgenommen und deutlich höher geschlossen. Getragen wurde der Anstieg zu einem guten Teil von den defensiven Schwergewichten. Nach der schwachen Vorwoche habe der Markt die Erholung, die am Freitag eingesetzt hatte, zum Beginn der neuen Woche fortgeschrieben, hiess es im Markt.

