Die Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump, US-Truppen aus Nord-Syrien abzuziehen ist nach Ansicht von FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff nicht nachvollziehbar. Lambsdorff sagte "Bild" (Dienstagausgabe): "Das ist ein übler Verrat an den Kurden."



Kurdische Verbände hätten "wesentlich an der Seite des Westens ISIS bekämpft - das war kein lächerlicher Krieg sondern eine Menschheitsaufgabe", so der FDP-Fraktionsvize weiter. Trump hatte auf Twitter erklärt, die USA müssten aus "diesen lächerlichen und endlosen Kriegen" aussteigen.