Journalisten aus 38 Ländern und 122 Treffen kamen in vier Tagen in Ferrara zusammen, die von Freitag, den 4. Oktober, bis Sonntag von dem Magazin "Internazionale" in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ferrara, Arci Ferrara und der Vereinigung IF für ein Wochenende verschiedenster informativer Themen organisiert wurden, die der Welt und jungen Menschen offen standen. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...