Boden Resetten wurde 2019 zum ersten Mal im deutschen Freiland als Dammbehandlung in Erdbeeren eingesetzt. Damit ist ein kostenbewusstes System zur biologischen Bodenbehandlung gegen Krankheiten und Bodenmüdigkeit in Freiland-Erdbeeren vorhanden. Erste Erfahrungen in der Praxis mit der Anwendungstechnik erwiesen sich als relativ einfach. Wuchs und Ernteerfahrungen werden zurzeit evaluiert....

