Zwischen Europa und den USA steht es 5 zu 3, was die Wirtschaftskraft, gemessen am Bruttosozialprodukt, anbelangt.Von Robert Jakob Um von Problemen abzulenken, bietet sich der Krieg an. Als Argentinien vor dreissig Jahren wirtschaftlich wieder einmal am Abgrund stand, und die Inflation zu sozialen Verwerfungen führte, brach die dortige Militärjunta um General Leopoldo Fortunato Galtieri Castelli einen militärischen Konflikt um kahle Inseln im Südatlantik vom Zaun. Die Auslandsschulden des Landes hatten sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...