Am Schweizer Aktienmarkt halten Investoren ihr Pulver am Dienstag erst einmal trocken.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt halten Investoren ihr Pulver am Dienstag erst einmal trocken. Nachdem der Leitindex SMI am Montag noch Erholungstendenzen gezeigt hatte, tritt er am Dienstag im frühen Handel zunächst auf der Stelle. Uneinheitliche Vorgaben aus Übersee erschwerten die Orientierung obendrein, heisst es von Händlern. Insgesamt bliebe der Markt anfällig für politische...

Den vollständigen Artikel lesen ...