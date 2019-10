FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS AG BARR PRICE TARGET TO 520 (590) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7500 (7700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BRYAN GARNIER CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6650 (6870) PENCE - NEUTRAL - CANACCORD INITIATES AIR PARTNER WITH 'BUY' - TARGET 145 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS LAND SECURITIES TO UNDERPERF.(NEUTRAL) - TARGET 800 (1025) P - CREDIT SUISSE CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1810 (1845) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 930 (890) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1300 (1150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ST JAMES'S PLACE TO BUY (HOLD) - TARGET 1190 (1070) PENCE - GOLDMAN CUTS BP PRICE TARGET TO 730 (810) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 3200 (3600) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SSP GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 750 (692) PENCE - JEFFERIES CUTS BURBERRY GROUP TARGET TO 1800 (2000) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES INITIATES DISCOVERIE WITH 'BUY' - TARGET 500 PENCE - JPMORGAN CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1606 (1627) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 225 (209) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 870 (750) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 930 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1040 (1075) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS MORGAN ADVANCED TO UNDERPERF. (SECTOR PERF.) - TARGET 240 (270) PENCE - RBC CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 5700 (6150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 295 (310) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS VESUVIUS TO 'OUTPERFORM' ('TOP PICK') - TARGET 640 (700) PENCE - RBC RAISES WEIR GROUP TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 1900 PENCE - SOCGEN CUTS TALK TALK TELECOM TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 75 (105) PENCE - UBS CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 2220 (2240) PENCE - 'NEUTRAL'



