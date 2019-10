Die Financial Times (FT) hat am Dienstag einen Artikel veröffentlicht, in dem sie die Auswirkungen der Mehrwertsteuererhöhung in Japan bewertet. Wichtige Highlights: "Die Nowcast Zahlen, die Supermarkt-Scanner verwenden, um Echtzeitdaten über Konsum und Inflation zu sammeln, zeigen in der ersten Oktoberwoche einen Umsatzrückgang von 10-20 Prozent, ...

