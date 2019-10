Erstmals in der Geschichte des Digital Economy Awards beehrt die Landesregierung die wichtigste Award Verleihung der Schweizer ICT-Branche.Zürich - Der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF, Bundesrat Guy Parmelin, wird ausserdem den Preis der Kategorie «Digital Innovation of the Year» überreichen. Erstmals in der Geschichte des Digital Economy Awards und deren Vorgänger Verleihungen (Swiss ICT Award, Digital Transformation Award) beehrt die Landesregierung die wichtigste Award...

