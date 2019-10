Auf die Frage, ob die Brexit-Gespräche mit der Europäischen Union scheitern, "die Gespräche sind offensichtlich an einem kritischen Punkt", sagte der Sprecher des britischen Premierministers (PM) Boris Johnson am Dienstag vor Reportern. "Wir müssen sicherstellen, dass wir am 31. Oktober gehen, und deshalb treffen wir umfangreiche Vorbereitungen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...