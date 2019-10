Tipps, wie Sie in der Gründerphase Geld sparen können.Berlin - Für viele Unternehmer ist die Gründung eines Startups die Verwirklichung eines jahrelangen Traums. Was gibt es Schöneres, als eine Geschäftsidee, mit der man sich identifizieren kann umzusetzen und dabei noch ein hohes Mass an Selbstbestimmung zu haben? Die Flexibilität hinsichtlich der Zeiteinteilung, der Wahl der Projekte sowie des Arbeitstempos sind mit Sicherheit ein grosser...

Den vollständigen Artikel lesen ...