MieterInnen der selbstgegründeten Wohnungsgenossenschaft Wohn-Raum eG in Bochum können ihren Strom künftig vom eigenen Dach beziehen. Dafür sorgt künftig eine in Ost-West-Richtung ausgerichtete Solarstrom-Anlage auf den Flachdächern der Genossenschafts-Siedlung. Als Mieterstrom-Pionier positioniert sich in Bochum das Mehrgenerationenprojekt "buntStift". Die Mieterinnen und Mieter haben sich nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...