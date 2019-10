Die Märkte für Regelleistung und Regelarbeit sind künftig getrennt. Das soll den Wettbewerb fördern, so die Bundesnetzagentur. Regelarbeit kann von allen präqualifizierten Anbietern erbracht werden - unabhängig von einer Teilnahme am Leistungsmarkt.Die Bundesnetzagentur hat das Konzept der Übertragungsnetzbetreiber für einen neuen Regelarbeitsmarkt genehmigt. Künftig sind die Märkte für Regelleistung und Regelarbeit getrennt. War bisher eine Bezuschlagung am Leistungsmarkt Voraussetzung für die Erbringung von Regelarbeit, kann nun Regelarbeit von sämtlichen präqualifizierten Anbietern erbracht ...

